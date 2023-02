OM : Le PSG en larmes, l'humilation arrive !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère bien finir en trombe sa saison. Les Phocéens vont rentrer dans le vif du sujet avec notamment deux oppositions face au PSG au Stade Vélodrome.

Depuis le début de l'année 2023, l'OM avance à un rythme impressionnant. Les hommes d'Igor Tudor ont pris la deuxième place de Ligue 1 au RC Lens et pointent à 5 longueurs du PSG. De quoi espérer réaliser de grandes choses en cette seconde partie de saison. Ce mois de février sera très important pour l'OM, qui affrontera à deux reprises le club de la capitale. D'abord en Coupe de France le 8 février puis en Ligue 1 le 26 février. Deux rencontres très attendues par les fans des deux formations et surtout ceux de l'OM. Car Marseille n'a plus battu le PSG dans son enceinte depuis le 27 novembre 2011. Cette saison, les Phocéens paraissent armés pour vaincre le mauvais sort. C'est du moins ce que pense Kévin Diaz.

L'OM, maintenant ou jamais face au PSG ?

🚨 Tudor rencontre son nouvel attaquant Vitinha #TeamOM pic.twitter.com/xfE7OiU1kv — MΔSSILIΔ 13 (@Massilia_013) February 3, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donnés son avis sur le sujet. « Avec tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, avec la blessure de Mbappé, la méforme générale et l'ambiance morose, si l'OM veut au moins battre le PSG au Vélodrome, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi pas leur mettre un petit coup sur la tête en les éliminant en Coupe de France et ensuite continuer à leur mordre les chevilles en championnat. Je sais que les fans marseillais ont envie de cette victoire au Vélodrome. Ils ont envie de jouer le titre. L'OM n'a pas joué le titre depuis une dizaine d'années. Pour l'OM, toutes les cartes sont dans leurs mains. Ils ont un sacré jeu en mains. Il faudra de l'audace et un peu de chance », a notamment indiqué Kévin Diaz, impatient d'assister à ces deux Classiques entre Marseille et Paris.

🗣 𝐴𝑢𝑢𝑥 𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠 ! 🔥



Cet échange entre nos deux virages face à Monaco ! 🤯 #OMASM pic.twitter.com/r20aACuBPe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2023

La pression semble maximale sur les épaules du PSG, qui devra en plus gérer son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le tout sans Kylian Mbappé et Neymar, de quoi évidemment faire le bonheur d'un Vélodrome qui sera encore une fois archi comble pour les deux matchs face au rival historique. L'occasion d'effacer une bonne fois pour toutes la célèbre climatisation mise par Edinson Cavani en octobre 2017, l'OM pensant ce soir-là infliger sa première défaite au Paris Saint-Germain version QSI. Cette saison, la formation d'Igor Tudor peut d'abord virer le club de la capitale de la Coupe de France, devenue le trophée préféré du PSG, puis revenir à hauteur des champions de France en titre en Ligue 1. Une double dose de bonheur.