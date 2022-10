OM : Le mercato de Longoria fait rire Nabil Djellit

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'OM s'est incliné à domicile face au RC Lens (0-1) en Ligue 1. Certains choix d'Igor Tudor commencent à faire débat.

L'OM a enchainé un troisième revers de suite en Ligue 1 en s'inclinant au Stade Vélodrome ce samedi soir contre le RC Lens. Si les Phocéens auront montré de belles choses, leur manque d'efficacité aura été préjudiciable. A la fin du match, c'est logiquement la frustration qui prédominait dans les rangs d'Igor Tudor. L'ancien coach de l'Hellas Vérone a notamment tenu à dédramatiser, indiquant que l'OM méritait de gagner son match face aux Nordistes, mais que seule la chance était responsable de la défaite. Chez les observateurs, on voit les choses assez différemment. Pour Nabil Djellit, Igor Tudor a d'ailleurs fait un choix qui se retourne contre lui. Et Bamba Dieng est concerné.

Tudor pointé du doigt à l'OM, idem pour Suarez !

La réaction d'Igor Tudor 🔵⚪️ après cet #OMRCL au micro du #RuizClub pic.twitter.com/jEa2SWC8qr — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 22, 2022

En effet, après la défaite de l'Olympique de Marseille contre le RC Lens ce samedi soir, Nabil Djellit ne s'est pas privé de tacler le coach phocéen. Selon lui, Tudor et l'OM devaient beaucoup mieux gérer le dossier Bamba Dieng. « Marseille n’a que 6 malheureux points d’avance sur l’OL et peut virtuellement se faire doubler par Rennes et/ou Monaco. Essoufflement. L’OM paie la mauvaise gestion de Bamba Dieng. En confiance, il fait des stats et vous aide à gagner ce genre de match ou d’autres… Luis Suarez, ça doit être un bug de football manager. Jamais, il a le niveau de l’OM », a déploré Nabil Djellit, un peu circonspect et même moqueur concernant les choix réalisés par les Phocéens lors du dernier mercato estival. L'OM n'aura pas trop le temps de cogiter puisque les hommes de Tudor iront à Francfort ce mercredi en Ligue des champions, avant un déplacement à Strasbourg samedi prochain en Ligue 1. Peut-être l'occasion d'y voir évoluer Bamba Dieng, lui qui avait inscrit un but formidable la saison passée face aux Alsaciens.