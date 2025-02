OM ‍: Le mercato 2025 va être incroyable

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Les supporters marseillais ont des étoiles dans les yeux avec les prestigieux transferts qui se succèdent à l'OM cette saison. Ismaël Bennacer est récemment venu garnir les rangs phocéens et il ne sera pas le dernier gros renfort en 2025 selon Walid Acherchour.

Si l'Olympique de Marseille n'a pas dépoussiéré son armoire à trophées depuis 2012, le prestige du club phocéen est resté intacte. Une aura confirmée par un recrutement 5 étoiles ces derniers mois. Les très beaux noms se succèdent avec Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot, Mason Greenwood et cette semaine Ismaël Bennacer. L'Algérien est venu enrichir un effectif guidé par le réputé Roberto de Zerbi. Cela faisait longtemps que l'OM n'avait pas eu autant d'éléments de qualité en même temps et surtout aussi facilement.

Benatia est un génie, l'été prochain s'annonce énorme

Tout le mérite en revient à la direction marseillaise. Pablo Longoria bien sûr et Medhi Benatia. Depuis sa nomination au poste de directeur sportif, l'ancien défenseur marocain s'est révélé être un redoutable négociateur. De quoi faire saliver les supporters olympiens alors que l'Olympique de Marseille aura une puissance de frappe énorme l'été prochain en cas de qualification en Ligue des champions. Walid Acherchour promet déjà le recrutement de joueurs réputés si l'OM est en C1.

« Après Rabiot, Hojbjerg, Greenwood, pas mal de joueurs. Il y a une vraie volonté de venir à l’Olympique de Marseille et ça c’est très très fort. Amine Gouiri et Ismael Bennacer, je connais leur entourage. Et ce qu’ils te disent sur Medhi Benatia, sur le discours, sur les échanges qu’ils ont eus, tu as un vrai truc qui se passe sur des joueurs qui ne venaient pas à l’OM avant. Quand j’entends les noms qui peuvent venir à l’OM s’il y a Ligue des champions, comment le board travaille en amont, je me dis que c’est quand même assez fort », a t-il lâché sur Winamax TV. De quoi rêver d'un mercato encore plus ambitieux dans les mois à venir avec Medhi Benatia à sa tête en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.