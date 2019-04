OM : Le grand Payet n'est pas mort, il va le prouver à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Remplaçant depuis des semaines, Dimitri Payet était enfin de retour dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille contre Bordeaux.

Malheureusement pour le club phocéen et pour son capitaine, l’international français n’a pas brillé. Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, la tête de proue du Champions Project a d’ailleurs laissée transparaître sa frustration lorsqu’il a cédé sa place à Mario Balotelli en fin de match. Mais selon un membre de son entourage interrogé par La Provence, l’ancien meneur de jeu de West Ham n’a pas baissé les bras, et espère encore inverser la tendance.

« Il ne faut pas l'enterrer trop vite. L'OM, c'est son club, il se battra. Sa logique, c'est de ne rien lâcher, il se trouve dans cette mentalité. C'est la seule chose à faire » explique ce proche de Dimitri Payet. De son côté, La Provence affirme que Dimitri Payet n’est pas dans l’optique d’un départ, même si la question se posera inéluctablement cet été durant le mercato. « En espérant avoir relevé la tête d'ici là », conclut le quotidien régional. Cela serait bon signe pour Marseille dans la course au top 4…