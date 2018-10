OM : Le grand attaquant de l'OM, ce ne sera pas lui...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

« Un attaquant ? Ça viendra, l'actionnaire en a envie, on en a tous envie. Si une opportunité se présente, et si c'est dans nos cordes, on le fera ». Mercredi soir sur RMC Sport, Rudi Garcia lançait déjà le mercato hivernal de l’OM en évoquant l’éventuel renfort d’un joueur offensif. Au poste d’attaquant axial, le club phocéen avait exploré plusieurs pistes cet été, dont celle menant au jeune Moise Kean. L’Equipe indiquait même fin août qu’il était probable que l’OM retente sa chance au mercato hivernal pour le buteur de la Juventus Turin. Mais désormais, la piste a du plomb dans l’aile…

Invité à s’exprimer sur son jeune buteur en conférence de presse, l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri a été catégorique. « Est-ce que Kean peut partir en janvier ? Non. C’est la seule alternative que nous avons à Mario Mandzukic. Il est en train de grandir au niveau de son jeu, il travaille très bien et devient de plus en plus mature pour son jeune âge » a expliqué l’entraîneur de la Vieille Dame, lequel s’était déjà opposé au prêt de Moise Kean à l’Olympique de Marseille, fin août. Le club phocéen peut donc d’ores et déjà concentré ses efforts sur d’autres dossiers offensifs.