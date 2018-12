OM : Le docteur Pierre Ménès sait comment guérir cet OM très malade

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Samedi contre Angers, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment rassuré ses supporters. Si les hommes de Rudi Garcia ont sauvé les meubles en arrachant le match nul, la prestation d’ensemble fût très décevante et cela sera sans doute pris en compte par l’état-major du club au moment de penser au mercato, qui ouvre ses portes début janvier. Alors que le montant de l’enveloppe du club phocéen pour cette période des transferts n’a pas filtré, Pierre Ménès estime qu’il est urgent de recruter pour soigner cet OM malade, qui fait de la peine à voir en cette fin d’année 2018.

« Contre le SCO, Mandanda a évité le pire et petit à petit, l’OM a refait surface et fini par égaliser par Sarr, dont le poitrail a catapulté le centre au cordeau de Thauvin dans les cages angevines. C’est un moindre mal pour des Marseillais encore bien malades et qui vont devoir se soigner – et donc sans doute recruter aussi - pendant la trêve » a expliqué le journaliste de Canal Plus, qui estime que des arrivées sont indispensables à Marseille au mercato afin de rebooster l’équipe de Rudi Garcia pour l’année 2019. Reste à savoir si Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud partagent ce constat…