OM : Le coup dur, Eyraud chuchote toujours à l’oreille de McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Actuellement en France, Frank McCourt a vécu le match de l’OM contre Nice… dans un bar au plein centre de Paris.

Bien que le match à rejouer entre l’OM et Nice était à huis clos, Frank McCourt avait bien sûr l’autorisation de se rendre dans les tribunes du stade de l’Aube afin d’assister au match en compagnie de Pablo Longoria et de Jacques Cardoze, qui étaient présents sur place. Mais le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille, actuellement en France, a finalement fait le choix de vivre le match dans une atmosphère totalement différente. En effet, Frank McCourt a regardé le match nul entre l’OM et Nice (1-1) dans un bar parisien en compagnie de plusieurs dizaines de supporters marseillais. Sur certaines vidéos postés par des internautes sur Twitter, on peut voir que l’ambiance est très festive, notamment sur le but de l’égalisation inscrit par Dimitri Payet juste avant la mi-temps.

Ceux qui pensaient que JHE n’appartenait plus à la galaxie McCourt en auront pour leurs frais #OM pic.twitter.com/43VfCKTaRk — Mathieu Grégoire (@Serguei) October 27, 2021

Les supporters de l’Olympique de Marseille apprécieront de voir le boss du club concerné ainsi. En revanche, ils risquent de beaucoup moins faire la fête devant la photo publié par Mathieu Grégoire sur son compte Twitter. Et pour cause, le journaliste de L’Equipe a posté un cliché sur lequel on peut apercevoir un certain Jacques-Henri Eyraud à la table de Frank McCourt. L’ancien président de l’OM, remplacé il y a quelques mois par Pablo Longoria, est dans le comité de direction du club phocéen et cette photo prouve bien qu’il chuchote toujours à l’oreille du propriétaire américain Frank McCourt. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud a toujours un rôle dans les décisions opérationnelles de l’Olympique de Marseille, ou si l’ancien président est davantage impliqué dans les différents business de Frank McCourt en dehors du club phocéen, comme cela avait été évoqué par le passé.