OM : Le coup de génie virtuel de Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria a été hyperactif en recrutant plus de dix joueurs afin de satisfaire Jorge Sampaoli à l’OM.

Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Gerson, Pau Lopez, William Saliba ou encore Luan Peres ont été recrutés par le président de l’Olympique de Marseille, dont les choix ainsi que l’activité ont été salués par les supporters phocéens. Plusieurs mois plus tard, les résultats sont là avec une solide deuxième place pour l’OM à quelques journées de la fin du championnat. Pablo Longoria a également tenté quelques coups avec de très jeunes joueurs à post-former : Luis Henrique ou encore Konrad de la Fuente en sont les meilleurs exemples. Pour l’instant, le Brésilien et l’international américain n’ont pas encore véritablement explosé. Mais selon l’Observatoire du Football CIES, Pablo Longoria a déjà réussi son coup de poker en ce qui concerne Konrad de la Fuente, recruté à Barcelone pour 3 millions d’euros l’été dernier.

De La Fuente vaut 11 ME, si un acheteur les met

Et pour cause, l’Observatoire du Football dévoile la nouvelle valeur marchande de Konrad de la Fuente. Grâce à ses premiers pas en professionnel sous le maillot marseillais (23 matchs, 1 but et 3 passes décisives), l’international américain est désormais estimé à 11 millions d’euros sur le marché des transferts. Autant dire que Pablo Longoria a réussi un véritable coup de génie virtuel en recrutant Konrad de la Fuente pour seulement 3 millions d’euros dans la mesure où l’ancienne pépite du FC Barcelone vaut déjà le triple de cette somme malgré une première saison loin d’être aboutie sous le maillot marseillais. Titulaire en début de saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’international américain de 20 ans a perdu sa place au fil des semaines mais a laissé entrevoir un potentiel évident qui peut laisser espérer de belles chances à l’avenir pour l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, Konrad de la Fuente incarne de toute évidence le futur du club marseillais et devra gagner en régularité la saison prochaine pour s’imposer comme un titulaire important. Mais le plus difficile reste à faire, à savoir concrétiser une vente à la hauteur de sa valeur supposée pour un joueur qui ne joue que très peu en ce moment.