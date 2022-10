OM : Le coup de coeur de Pablo Longoria à 30 millions d'euros

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Dans le dur en Ligue 1, l'OM veut recruter dès le mercato hivernal afin de se renforcer et de remonter sur le podium. Un joueur a été ciblé par Longoria qui est prêt à mettre le pactole pour s'offrir ses services.

Deuxième de Ligue 1 pendant plusieurs journées, l'OM paye cher ses récentes performances en championnat et se retrouve seulement cinquième avec 23 points. Relégués à quatre unités de Lens, les Phocéens veulent mettre fin à leur série de trois défaites consécutives dès le match du samedi 29 octobre contre Strasbourg. Mais alors que le club de la cité phocéenne est encore engagé en Ligue des Champions et en Coupe de France, les dirigeants marseillais aimeraient recruter un nouveau patron au milieu de terrain. Dimitri Payet et Gerson ne rentrent pas dans les plans d'Igor Tudor qui attend un joueur d'un autre calibre pour dicter son entrejeu. Si Ruslan Malinovskyi a été un temps proche de signer à l'OM, le joueur ukrainien est finalement resté en Italie. C'est un joueur star de la Ligue 1 qui pourrait alors faire le bonheur des Marseillais.

Pablo Longoria rêve de Fofana

Selon les informations du Quotidien du Sport, l'OM est très intéressé par Seko Fofana, le patron du milieu de terrain du RC Lens. Marseille avait déjà essayé de l'enrôler l'été dernier, mais l'Ivoirien a préféré rester à Lens pour tenter de ramener les Sang et Or en coupe d'Europe. Deuxièmes du championnat, les Nordistes réalisent un début de saison exceptionnel et proposent un jeu séduisant. Seko Fofana étant le principal détonateur de la formation de Franck Haise et considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1. Si Lens ne semble pas être disposé à lâcher son capitaine au milieu de la saison, Pablo Longoria est bien décidé à recruter le joueur de 27 ans et pourrait convaincre les dirigeants lensois avec une offre défiant toute concurrence. Évalué à 30 millions d'euros, Fofana est le joueur le plus convoité des Artésiens, malgré sa prolongation attendue et médiatisée l'été dernier. Pour s'offrir ses services, Marseille devra au moins formuler une offre similaire.