OM : Le clan Doria l’annonce, c’est fini avec Marseille

Dans : OM, Mercato.

L’aventure de Doria à Marseille va se terminer en janvier. C’est du moins ce qu’espère très fortement son entourage, lassé de voir le Brésilien cirer le banc, ce qu’il fait, en dehors de ses prêts peu fructueux, depuis le jour de sa signature à l’OM. Non désiré par Bielsa, le défenseur central avait été écarté, et n’est jamais revenu en grâce sous Michel, Passi ou Garcia. Le message est désormais clair pour celui qui était un grand espoir du football brésilien, et est désormais clairement un boulet pour les dirigeants marseillais. Sous contrat jusqu’en 2019, Doria avait failli rejoindre le Sporting Portugal l’été dernier. Cette fois-ci, son départ est plus que désiré, même si la France ne semble pas sa destination prioritaire à la vue des premiers contacts.

« Vu que Doria n’a pas l’opportunité de jouer avec l’OM, nous avons clairement l'intention de partir dans un autre club durant le mercato hivernal. Un intérêt du FC Nantes ? Je n'ai pas cette information. Rester en Ligue 1 ? Nous n'avons pas encore cette perspective. Mais nous allons commencer les discussions à partir du 2 janvier. Et il y a bien des clubs intéressés en Europe », a assuré à Foot01.com l’agent de Doria, persuadé que son poulain va profiter du mercato pour rebondir. En tout cas, il ne sera pas pleuré à Marseille, où il n’a joué que 77 minutes cette saison en Ligue 1.