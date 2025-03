OM ‍: Le chouchou de De Zerbi au coeur d'une guerre Maroc-Algérie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM fait confiance à certains jeunes depuis le début de la nouvelle saison. Bilal Nadir est concerné, lui qui pourrait bientôt connaitre les joies d'une sélection en équipe nationale.

Roberto De Zerbi a fait des choix forts ces derniers mois pour son OM. L'Italien voulait des joueurs compatibles avec ses idées de jeu et faire partir les joueurs qui n'étaient plus dans ses plans. Aussi, l'ancien entraineur de Sassuolo avait le désir de faire éclore certains jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille. Bilal Nadir a très vite eu du crédit à ses yeux et le jeune Marseille lui a bien rendu. Cette saison, le milieu de terrain a disputé 12 matchs avec les Phocéens toutes compétitions confondues. Assez pour faire parler de lui et intéresser certaines sélections nationales.

L'Algérie menace le Maroc

Né en France (Nice) d'un père marocain et d'une mère algérienne, Bilal Nadir a la possibilité de représenter l'équipe de France, l'équipe du Maroc mais aussi l'équipe d'Algérie. Le joueur de 21 ans est passé par les catégories U16 et U19 ans de l'équipe de France et évolue actuellement avec l'équipe des U23 du Maroc. Mais il pourrait prochainement opter pour l'Algérie. Selon les informations de la Gazette du Fennec, il existe en effet une vraie possibilité pour que les Verts récupèrent Bilal Nadir. L'Algérie aimerait sécuriser le Marseillais le plus rapidement possible, alors que Walid Regragui ne l'a toujours pas appelé avec les Lions de l'Atlas. Il y a quelque temps, Medhi Benatia s'exprimait d'ailleurs sur le sujet, indiquant que représenter l'Algérie était le droit le plus respectable de Bilal Nadir. Mais rien n'est encore fait et le joueur sait que son choix sera très important pour la suite de sa carrière. A lui aussi de continuer de faire ses preuves avec l'OM pour prétendre à une sélection, peu importe le pays représenté.