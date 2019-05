OM : Le choix de Thauvin va mettre le bazar au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 15 buts cette saison en Ligue 1, Florian Thauvin a encore une fois été le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille durant cet exercice, malgré un gros trou d’air en 2019. Plus grosse valeur marchande du club, l’Orléanais est estimé à environ 45 ME sur le marché des transferts. Mais les gros clubs européens ne semblent pas se bousculer pour l’arracher à l’OM au mercato. Ainsi, après la rencontre gagnée à Toulouse samedi, Florian Thauvin a expliqué qu’il n’était pas impossible pour lui de poursuivre sa carrière à Marseille. Une déclaration inquiétante pour Nabil Djellit, qui estime qu’il est impératif pour les finances du club de vendre le champion du monde 2018 au mercato.

Une mauvaise nouvelle financièrement ?

« S’il avait des grosses offres sur le marché des transferts, Florian Thauvin n’aurait jamais fait cette déclaration en rappelant qu’il a deux ans de contrat, etc. Il dit que c’est fantastique de jouer à Marseille, qu’il pourrait rester mais ce serait catastrophique pour Marseille qui a besoin de vendre sa plus grosse valeur marchande. Dans l’échelle de la gravité, c’est moins grave que Rami veuille rester même s’il a un gros salaire. Mais pour l’OM, qui a un déficit de 70 à 90 ME sur la saison, évidemment que le fait que ces deux joueurs souhaitent rester, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les dirigeants. Financièrement, c’est même terrible. Même si sportivement évidemment, on peut considérer que c’est positif notamment concernant Thauvin » a confié le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, pas serein du tout pour l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato.