OM : Le budget de Marseille prend une claque à 50 ME !

Chaque été à cette période de l’année, il est intéressant d’observer le classement des budgets des clubs de la Ligue 1.

Cela donne évidemment matière aux comparaisons les plus folles, notamment lorsque l’on voit que l’OL a un budget trois fois supérieur à celui de l’ASSE et que celui du Paris Saint-Germain représente le double de celui des Gones. Mais à la lecture de ce classement, publié ce vendredi par le journal L’Equipe, un chiffre peut interloquer. Et il concerne l’Olympique de Marseille.

En effet, selon le quotidien national, le budget des Phocéens a chuté de manière extraordinaire puisque celui-ci, qui était de l’ordre d’environ 160 ME la saison dernière, est désormais estimé à 110 ME. Preuve que les choses ne se passent pas comme prévu pour l’écurie de Frank McCourt, le LOSC a désormais dépassé l’OM (120 ME) tandis que Saint-Etienne est juste derrière (100 ME). Aux trois dernières places de ce classement, on retrouve sans surprise les petites cylindrées que sont Amiens, Brest et Nîmes.