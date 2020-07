OM : Le Brésilien Mauricio à Marseille, le gros coup de Villas-Boas

Dans : OM.

L'OM doit faire un mercato malin cet été, le club phocéen ayant des moyens financiers limités. Villas-Boas a déjà des idées.

Le head of football n’ayant pas encore posé ses valises au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a confié à André Villas-Boas les clés de son mercato. Mais Jacques-Henri Eyraud a été clair avec son entraîneur, l’OM doit recruter des joueurs qui collent avec les impératifs financiers fixés par l’UEFA. Autrement dit, le Portugais doit être à la fois prudent, mais également rusé. C’est dans ce cadre que Villas-Boas a fait le tour des joueurs qu’il a eus sous ses ordres et dont l’appétit salarial sera compatible avec les finances phocéennes. Et selon FootMercato, c’est comme cela que le nom de Mauricio, le milieu de terrain brésilien de Grozny, est sorti du chapeau. Agé de 31 ans, Mauricio avait été convaincu par AVB de signer au Zénith Saint-Pétersbourg en 2016 lorsque le coach portugais oeuvrait sur le banc du club russe.

Interrogé par la presse brésilienne, Mauricio a récemment confié son plaisir de voir qu’André Villas-Boas pensait encore à lui. « Quand j'ai appris qu'il était éventuellement intéressé à l'idée de m'avoir à nouveau sous ses ordres, j'ai été très heureux. J'ai travaillé avec André en Russie et j'ai été impressionné par son professionnalisme. Le retrouver, ce serait quelque chose qui me motiverait spécialement », a expliqué l’expérimenté milieu de terrain, qui a un avantage énorme pour signer à l’Olympique de Marseille. En effet, Mauricio est libre, ce qui n’a pas échappé à son ancien entraîneur. Selon FM, si aucune proposition n’a été transmise par Jacques-Henri Eyraud au joueur brésilien, des contacts ont d’ores et déjà été initiés entre le clan Mauricio et l’OM.