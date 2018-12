OM : Le bilan du mercato version McCourt tombe, et ça fait mal

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En octobre dernier, cela faisait tout juste deux ans que Franck McCourt avait posé ses valises à Marseille.

L’heure est donc au bilan du projet porté par l’homme d’affaires américain, notamment en ce qui concerne « l’actif joueurs ». Dans son édition du jour, le journal La Provence s’est ainsi amusé à classer en quatre catégories les 14 recrues ayant signé à Marseille depuis l’arrivée du natif de Boston. Et le bilan fait très mal pour l’Olympique de Marseille puisque huit recrues figurent dans la catégorie des « grosses déceptions »… On y retrouve notamment les trois recrues du dernier mercato estival (Strootman, Radonjic, Caleta-Car) mais également la moitié des joueurs recrutés lors du premier mercato de l’ère Frank McCourt, en janvier 2018 (Evra, Sertic). Germain, Mitroglou et Abdennour figurent également dans cette catégorie.

Au contraire de Steve Mandanda et de Jordan Amavi, que La Provence considèrent comme des « cas qui font débat ». Heureusement pour les supporters marseillais, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ne se sont pas trompés sur toute la ligne. Ainsi, Morgan Sanson, Dimitri Payet et Adil Rami font partie des « recrues qui peuvent encore mieux faire » tandis que Luiz Gustavo est considéré comme le seul « coup parfait » de la nouvelle direction de l’OM. Le bilan est globalement très négatif, et cela fait forcément très mal pour tous les suiveurs du club phocéen, d’autant que les 200 ME promis par Frank McCourt sont quasiment dépensés...