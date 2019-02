OM : Le banc de Marseille ou l’argent des Qatari, Njie n’a pas hésité

Dans : OM, Mercato.

Dans le sens des départs aussi, l’Olympique de Marseille avait prévu davantage de mouvements cet hiver.

Le club phocéen a bien poussé l’attaquant Kostas Mitroglou vers la sortie, plus précisément en prêt vers Galatasaray, mais beaucoup d’autres indésirables n’ont pas fait leurs valises. On pense notamment à Grégory Sertic, Aymen Abdennour, Tomas Hubocan ou encore Clinton Njie, qui a pourtant reçu une proposition alléchante. Après son départ avorté à Besiktas, où l’entraîneur Senol Günes a finalement mis son veto, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a reçu une offre d’Al-Rayyan (Qatar) jeudi soir en toute fin de mercato.

Pour Njie, c’était l’occasion de toucher 1 M€ en prêt jusqu’à la fin de la saison, précise La Provence. Une proposition rejetée par l’attaquant marseillais qui perçoit la même somme en un an à l’OM. Preuve que Njie a privilégié l’aspect sportif. Un choix courageux compte tenu de son statut de remplaçant renforcé après la signature de Mario Balotelli. Rappelons tout de même que le mercato reste ouvert dans certains pays comme la Russie et la Chine (fermeture les 22 et 28 février).