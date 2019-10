OM : La victoire en 93 ? Bernard Tapie préfère la voile !

Dans : OM, Ligue des Champions.

Malgré les différents scandales auxquels il a été associé, Bernard Tapie restera à jamais comme le grand artisan de la première victoire française en coupe d’Europe. Président de l’OM vainqueur de la Ligue des Champions en 1993, Bernard Tapie a néanmoins vécu d’autres émotions fortes dans le sport. Et dans une longue interview accordée à La Chaîne L’Equipe, celui qui est affectueusement surnommé « Le Boss » par les supporters de l’Olympique de Marseille a carrément confié que la victoire phocéenne en 1993 n’était pas sa plus grande émotion sportive.

« C’est le record d'Atlantique qui m'a procuré le plus d'émotions. On a dépensé beaucoup d'énergie et pris des risques. Ça faisait 50 ans que ce record tenait. La Coupe d'Europe, elle a un avantage : c'est le nombre de gens qu'on a rendus heureux. Cela a changé ma vie. Surtout qu'on avait perdu deux ans auparavant face à l’Etoile Rouge. D'ailleurs, on a perdu la finale qu'on devait gagner, et gagné celle qu'on devait perdre » a confié Bernard Tapie, pour qui ce record historique de voile a donc plus marqué son esprit que la victoire de l’Olympique de Marseille en finale de la Ligue des Champions face au Milan AC en 1993. Cela ne manquera pas de surprendre dans la cité phocéenne...