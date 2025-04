OM ‍: La tête ailleurs, Luis Henrique finalise son transfert

Très critiqué pour ses récentes performances à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique va pourtant franchir un cap important dans sa carrière. L’ailier brésilien se rapproche d’un accord avec l’Inter Milan, pendant que le Bayern Munich espère toujours arracher sa signature cet été.

Luis Henrique s’est encore enfoncé. Dans le collimateur du coach Roberto De Zerbi, qui ne l’avait pas titularisé contre le Racing Club de Lens (défaite 0-1), l’ailier de l’Olympique de Marseille n’a fait qu’alimenter les critiques à son égard à Monaco. Certes, les Marseillais ne méritaient pas beaucoup mieux qu’un lourd revers (3-0) à Louis-II samedi dernier. Mais l’incroyable raté du Brésilien à 1-0 n’a évidemment rien arrangé. Pas plus que son mauvais alignement sur le but de l’attaquant monégasque Breel Embolo.

Après ça, Luis Henrique peut difficilement démentir les accusations selon lesquelles il manque d’implication au quotidien. D’autant que l’ancien joueur de Botafogo prépare activement son probable départ cet été. Comme indiqué ces dernières semaines, l’ailier utilisé dans un rôle de piston plaît beaucoup à l’Inter Milan. Les différentes parties ont déjà entamé des discussions en vue d’un transfert. Et selon le journaliste de Relevo Matteo Moretto, Luis Henrique a donné son accord aux Nerazzurri. Le Marseillais prolongé jusqu’en 2028 l’été dernier semble privilégier la piste italienne alors que le Bayern Munich reste en course pour obtenir sa signature.

🚨🇧🇷 Understand Inter are in advanced talks with Luis Henrique over personal terms, he’s keen on joining Inter.



Inter and Olympique Marseille are in talks with initial gap in valuation around €10m for total package requested around €30/35m.



❗️ FC Bayern are also interested. pic.twitter.com/qnKLxx8ys8