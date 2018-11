OM : La tactique de Garcia face à Amiens, Riolo est dégoûté

Dans : OM, Ligue 1.

Grâce à sa victoire contre Amiens (3-1), l'Olympique de Marseille se retrouve dans le Top 5 de la Ligue 1, à deux points de l'OL, le deuxième, et à une petite unité du MHSC et du LOSC. Autant dire que Marseille est bel et bien en course pour les places européennes. Malgré tout, si le résultat a été au rendez-vous ce dimanche soir, le contenu n'a pas vraiment été rassurant, l'OM se reposant avant tout sur trois exploits individuels de Thauvin. Un problème de tactique selon Daniel Riolo, qui ne semble donc pas trop apprécier le nouveau 3-4-3 concocté par Rudi Garcia.

« Concrètement, sur les 10 derniers matchs de l'OM, il y a quatre victoires contre Amiens, Dijon, Nice et Caen. Marseille réussit très bien contre les petits. Avec Garcia, ils l'ont toujours bien fait, et c'est ce qui permet à l'OM de s'en sortir en se calant dans le haut du classement. Mais le vrai problème de l'OM, c'est de jouer contre de bonnes équipes, quand ils sont bousculés. Dès que ça se corse, c'est fini... Parce qu'on ne sait jamais comment elle se positionne cette équipe. Là, les 10 premières minutes, ils étaient placés de façon attentiste contre Amiens... Tu ne joues pas contre une faible équipe d'Amiens, je ne comprends pas... », a balancé, sur RMC, le journaliste, qui estime donc que Marseille devra absolument progresser contre les équipes plus huppées pour viser le podium en L1 et retrouver enfin la Ligue des Champions.