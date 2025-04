OM ‍: La Roma déclare la guerre à Marseille

Dans : OM.

L’OM et l’AS Roma risquent de se croiser sur plusieurs dossiers chauds au mercato. Au sujet de Leonardo Balerdi, mais pas uniquement.

Septième de Série A, l’AS Roma réalise jusqu’à présent une saison assez décevante. Claudio Ranieri a toutefois réussi à redresser la barre depuis sa nomination en novembre. Avec seulement cinq points de retard sur la quatrième place qualificative en Ligue des Champions, le club de la Louve peut encore espérer une belle remontada. Un ticket pour la C1 lui permettrait d’être plus agressif et ambitieux sur le marché des transferts… ce qui ne ferait pas les affaires de l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, le média spécialisé Voce Giallo Rossa explique que les deux clubs vont être liés sur plusieurs dossiers chauds cet été. Le premier est sans surprise celui de Leonardo Balerdi. Le capitaine olympien, sous contrat jusqu’en juin 2028, est l’une des cibles prioritaires de la Roma pour renforcer son secteur défensif. Une approche aux alentours de 20 millions d’euros a déjà été évoquée par la presse italienne, mais Marseille réclame près du double pour se séparer de son international argentin. Le club olympien souhaite surtout conserver Balerdi et aimerait recruter un ou deux défenseurs de haut niveau pour l’épauler.

L'OM et Rome en concurrence pour Balerdi et Medina

Parmi les joueurs ciblés par l’OM, le nom de Facundo Medina a été évoqué récemment. Pas de chance, le rugueux défenseur argentin de Lens est également une cible… de la Roma. En effet, Voce Giallo Rossa explique que la direction du club de la Louve a également un faible pour Medina, un joueur totalement compatible avec la mentalité de la Roma selon nos confrères. Autant dire que Marseille et la formation transalpine n’ont pas fini de se faire la guerre lors du prochain mercato et d’autres dossiers pourraient concerner les deux clubs, aux ambitions et au budget globalement similaires, dans les semaines à venir.