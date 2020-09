OM : La Provence en a marre du cinéma de Neymar

Dans : OM.

De retour pour ce match contre l’OM, Neymar était bien évidemment loin de sa meilleure forme, trois semaines après la finale perdue face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Sa prestation sur le terrain fut toutefois correcte ce dimanche soir, mais c’est par son comportement que le joueur du PSG s’est fait remarquer. D’entrée de jeu, il a semblé très tendu, crochetant volontairement Dimitri Payet pour commencer à faire monter la tension. Un domaine qu’il ne maitrise pas puisqu’il n’a pas su conserver ses nerfs jusqu’au bout, craquant avec plusieurs tapes sur la tête d’Alvaro, avant de profiter de la bagarre générale de fin de rencontre pour en mettre une beaucoup moins discrète, et captée par la VAR. Sorti en furie, le numéro 10 du PSG accuse Alvaro d’insultes racistes, un sujet bien évidemment grave et sensible qui va provoquer une enquête de la part de la Ligue. Mais en attendant, le comportement global de Neymar n’est vraiment pas louable selon La Provence, qui a expliqué ce lundi qu’elle n’avait pas du tout aimé la « performance » du Brésilien.

« C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la planète football, mais c'est incontestablement le roi de l'embrouille et de la contestation. Insupportable, le Brésilien l’a été de bout en bout en invectivant les Olympiens et en se plaignant sans cesse au corps arbitral. Il n’a pas été le dernier, non plus, pour en rajouter et simuler. Exaspérant! », a ainsi déploré le quotidien régional, pour qui Neymar a clairement raté son retour face à l’OM.