OM : La plus grande erreur de Marseille ? L'Europa League...

Dans : OM, Ligue 1.

Co-entraineur du SM Caen en cette deuxième partie de saison, Rolland Courbis a connu la relégation directe en Ligue 2 avec le club normand.

Son contrat s’est donc brutalement terminé après la 38e journée, et le technicien est revenu sur RMC prodiguer ses conseils, ce qu’il ne faisait plus depuis sa reprise de service sur les bancs de touche. Parmi ses premières cibles, se trouve l’un de ses anciens clubs, à savoir l’Olympique de Marseille, où tout va mal. Mais Rolland Courbis est allé loin en regrettant que l’OM soit allé en finale d'Europa League en 2017-18, avec cette fameuse dernière marche manquée. Pour le consultant, il aurait mieux valu laisser tomber cette compétition et grimper sur le podium. Facile à dire après...

« L’OM va devoir être très performant dans l’achat de joueurs et dans la complémentarité des joueurs choisis. L’OM a battu un record de mauvais choix ces dernières saisons. Tu es obligé de le payer. Les problèmes, c’est logique avec les supporters. Avoir fait l’Europa League à fond a été une connerie. L’objectif, c’était la Champions League via le championnat. Le mercato ? La DNCG, le fair-play financier, ok… Il faudra voir le budget. Mais le fait de ne pas jouer l’Europa League la saison prochaine augmente les chances de pouvoir terminer à cette troisième place, pendant que l’ASSE et le LOSC joueront la Coupe d’Europe. Pour cela, l’OM ne devra pas s’affaiblir. L’objectif ne sera pas si compliqué que ça, même avec le groupe actuel », a assuré Rolland Courbis, persuadé que l’absence de Coupe d’Europe va permettre à l’OM d’aller chercher le podium. Pourtant, on ne peut pas dire que cette saison, les joueurs provençaux aient été beaucoup freiné par leur participation européenne…