OM : La Juventus veut piquer Igor Tudor à Marseille

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée à l'OM cet été en remplacement de Jorge Sampaoli, Igor Tudor réalise du bon travail. Assez pour attirer l'oeil des meilleures formations européennes.

A Marseille, la sérénité règne après deux victoires de rang en Ligue des champions face au Sporting. Cependant, l'accroc récent en Ligue 1 contre Ajaccio devra être rectifié au plus vite. Cela tombe bien, l'OM se déplace ce dimanche soir au PSG, dans un Classique qui sent déjà la poudre. Mais avant ce choc, les Phocéens doivent faire avec des rumeurs de départ concernant... Igor Tudor. En effet, les résultats récents du Croate, ainsi que ses capacités de leader, font de lui un homme courtisé. Notamment par la Juventus, pas certaine de garder Massimiliano Allegri dans les prochaines semaines.

Tudor, l'OM menacé en Italie !

La Juventus n'avait jamais perdu 3 des 4 premiers matchs d'une phase de groupes. (@OptaPaolo)



L’effet Massimiliano Allegri. pic.twitter.com/ad75HSnFps — Juventus FR (@Juve_France) October 11, 2022

A la Juve, la crise est palpable. Larguée en Serie A (8e) et troisième de son groupe en Ligue des champions derrière Benfica et le PSG, la Vieille Dame est à bout de souffle. Pour ne rien arranger, Angel Di Maria vient de se blesser et sera absent quelques jours. Selon les informations de Calcio Mercato, les dirigeants bianconeri se posent de plus en plus de questions concernant Allegri. Une défaite ce samedi dans le derby contre le Torino pourrait même sceller son sort. Le média italien précise que la Juve aimerait le remplacer par Igor Tudor. Les méthodes de l'ancien de l'Hellas Vérone charment la Vieille Dame, que le coach de l'OM connait bien, pour y avoir évoluer en tant que joueur de 1998 à 2007. Calcio Mercato termine en indiquant qu'il serait difficile pour Pablo Longoria de retenir son entraineur actuel, qui entretient une très belle relation avec la Juve et sa direction. Si un tel mouvement est encore loin d'être fait, ce serait assurément un énorme coup dur de plus à gérer pour l'OM. Surtout que le Croate commence à mettre ses idées en place avec son groupe, qui répond présent en ce début de saison.