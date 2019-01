OM : La Juve avant Marseille, Eyraud s'en moque presque

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement ces derniers mois, Moise Kean est annoncé en partance de la Juventus Turin.

Plusieurs clubs étrangers dont l’Olympique de Marseille ont manifesté leur intérêt pour le jeune attaquant de 18 ans, mais selon toute vraisemblance, son mercato hivernal sera plus calme que prévu. Effectivement, il est désormais quasiment certain que l’international italien va poursuivre sa carrière à la Juventus, malgré son temps de jeu famélique durant la première partie de saison. Interrogé par le Corriere di Torino, le frère et agent de Moise Kean a confirmé la tendance.

« Je confirme, nous avons déjà parlé de l’avenir de Moise Kean avec les dirigeants. Si un club comme la Juventus vous dit "vous ne bougez pas d'ici", vous ne pouvez qu'être fier. Moise est serein, car il fait partie d'un groupe d'expérience où il ne peut qu'apprendre. Pour sa progression, il doit jouer plus mais quand on regarde l'effectif de la Juventus et tous les éléments qui ont disputé la Coupe du monde, on ne peut que s'incliner » a déclaré Giovanni Kean, tuant ainsi le suspense sur l’avenir de son frère. Qui ne rejoindra donc pas l’Olympique de Marseille au mercato. Une piste de moins en attaque pour Jacques-Henri Eyraud, lequel donne toujours sa priorité à Mario Balotelli.