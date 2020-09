OM : La disparition de Bertrand-Kamal de Koh Lanta touche Marseille

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille a des supporters partout à travers la France. La plupart d’entre eux vivent leur passion pour l’OM à fond. Autant dire que quand un membre du club phocéen s’en va, c’est tout un peuple qui pleure. Et ces dernières heures, c’est le cas avec la disparition de Bertrand-Kamal. Candidat de l’actuelle saison de Koh Lanta, le membre de la tribu de l’Est est décédé des suites d'un cancer à l’âge de 30 ans… Une terrible nouvelle. Sur Twitter, l’OM a donc tenu à rendre un bel hommage à son ultra, membre du Virage Sud du Stade Vélodrome.

« L'Olympique de Marseille présente ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Bertrand-Kamal, fidèle supporter du club phocéen et membre des Winners 1987, disparu hier », a lancé le club vice-champion de France. Sous ce tweet, de nombreux supporters de l’OM ont à leur tour manifesté leurs condoléances à la famille de l'ancien animateur sportif dijonnais.