OM : La commission de discipline pardonne tout aux supporters

Par Claude Dautel

Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se penchait à la fois sur les incidents provoqués à l'extérieur du stade de Clermont par des supporters de l'OM, mais également sur l'attitude des fans de Marseille lors de la réception du PSG en Ligue 1. Au final, aucune sanction ferme n'a été décidée.

L'Olympique de Marseille craignait le pire pour ses supporters suite au retard de près d'une heure du coup d'envoi du match à Clermont, lequel avait été causé par la tentative d'entrée en force d'Ultras de l'OM dans le parcage. De même, lors du match contre le PSG en Ligue, des fans de Marseille avaient lancé des objets vers les joueurs parisiens, utilisant également des lasers pour géner ces dernier, tout en usant d'engin pyrotechnique. Au final, le gendarme du football professionnel a prononcé de sanctions avec sursis, autrement dit rien, même si Pablo Longoria devra tout de même signer un chèque de 50.000 euros. « Au regard des incidents intervenus avant et pendant la rencontre Clermont Foot 63 – Olympique de Marseille, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 15 février 2023 de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’Olympique de Marseille : 50.000 euros d’amende et fermeture pour deux matchs avec sursis de l’espace visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur par l’Olympique de Marseille. Et prononce la décision suivante à l’encontre du Clermont Foot 63 : 40.000 euros d’amende (...) 25ème journée de Ligue 1 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain du 26 février 2023 - Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et utilisation de laser. Fermeture pour un match avec sursis des espaces réservés aux Dodgers, aux Fanatics et au MTP du virage Nord de l’Orange Vélodrome », indique la LFP.