OM : La Chine vient mettre son nez dans le dossier Mandanda

Meilleur gardien de L1 la saison dernière aux Trophées UNFP, Steve Mandanda vit un exercice 2018-2019 bien plus contrasté.

En difficulté sur un plan collectif et personnel, l’international français est désormais loin de faire l’unanimité chez les supporters de l’Olympique de Marseille, qui réclament en majorité un changement de gardien au mercato. Tandis que les noms d’Edouard Mendy ou Benjamin Lecomte reviennent avec insistance, le champion du monde 2018 a encore un an de contrat dans la cité phocéenne. Pas certain donc, qu’il fasse ses valises lors du prochain mercato…

A moins que certains clubs chinois ne viennent mettre leur nez dans ce dossier. Une réelle possibilité selon Le 10 Sport, qui explique que Steve Mandanda a la cote sur le continent asiatique. Le média explique d’ailleurs que l’hiver dernier, un club chinois avait questionné Steve Mandanda sur son avenir. L’affaire n’avait pas pris une tournure concrète en raison de la volonté du joueur de poursuivre la saison à Marseille, d’autant que le club visait encore une place sur le podium à ce moment-là. Mais en juin prochain, les discussions pourraient être différentes. Reste à voir si un accord pourra être trouvé entre les différentes parties.