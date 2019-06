OM : L'UEFA casse ce coup à 15 ME qui faisait rêver Marseille

Dans : OM, Mercato.

Actuellement sous le feu des projecteurs avec les espoirs français, Olivier Ntcham fait partie des joueurs prometteurs que l’Olympique de Marseille rêve de s’offrir dans la relance de son projet. Le Celtic Glasgow n’est pas particulièrement vendeur, mais ne s’opposera pas à une belle offre, et réclame donc 15 ME pour laisser filer son milieu de terrain. Un gros pari pour ramener l’ancien du Havre en France, qui semblait déjà compliqué avant les dernières nouvelles, malgré l'appétit de Villas-Boas pour le joueur.

Mais cette semaine, l’UEFA a épinglé l’OM en raison de sa gestion financière, lui tapant sur les doigts avec une amende de 2 ME et lui demandant clairement d’arrêter les folies et de songer plutôt à équilibrer son budget en vendant des joueurs. Autant dire que la presse écossaise ne se fait aucune illusion sur la capacité de l’OM à investir sur Ntcham. Pour le média Football Scotland, même si le club provençal parvenait à bien vendre cet été, il y a de grandes chances que l’enveloppe nécessaire pour recruter l’ancien joueur de Manchester City soit insuffisante, ou au moins trop tardive pour espérer récupérer Ntcham. Ce dernier pourrait en effet bien trouver un autre point de chute d’ici là, puisque le FC Porto courtise le milieu de terrain français, et pourrait prochainement offrir 13 ME afin de le récupérer.