OM : L'OM veut Giroud, Chelsea dit oui et lance les négociations !

Lorsque la possibilité de voir Olivier Giroud rejoindre l'Olympique de Marseille lors de ce mercato a été évoquée il y a quelques jours, certains y ont vu un coup d'intox juste pour convaincre Mario Balotelli et Mino Raiola que l'heure de signer à l'OM était venue. Mais cette hypothèse a volé en éclats, la presse anglaise ayant de son côté confirmé l'intérêt du club phocéen pour l'attaquant de Chelsea.

Et ce jeudi, le Sun affirme que cet intérêt marseillais s'est confirmé par une prise de contact entre les dirigeants de l'OM et ceux de Chelsea. Le tabloïd anglais annonce que les Blues ne s'acharneront pas pour conserver Olivier Giroud, lequel est arrivé au mercato d'hiver en provenance d'Arsenal, et n'a plus qu'un an de contrat. Mais s'ils sont disposés à vendre le champion du monde français, ils ne le feront pas à un prix bradé. Chelsea a donc fait savoir à l'Olympique de Marseille que moyennant 22,5ME Olivier Giroud pourrait porter le maillot de l'OM à la reprise de la saison. « Les deux clubs seraient lancés dans des négociations actives », précise le Sun au sujet de l'attaquant français.