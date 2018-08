OM : L'OM veut faire craquer Strootman avec une offre XXL

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Persuader l'AS Rome de vendre Kevin Strootman est une chose, mais l'Olympique de Marseille doit également convaincre l'international néerlandais de préférer venir jouer l'Europa League avec l'OM que disputer la Ligue des champions avec son club de coeur. Si le meilleur atout de Marseille s'appelle Rudi Garcia, avec qui le milieu de terrain a eu les meilleurs rapports possibles, il est évident que l'aspect financier est très important dans les négociations.

Et pour montrer qu'ils sont très attachés à sa venue, les dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient fait parvenir une offre salariale très conséquente à Kevin Strootman via son agent. En effet, selon CalcioMercato, l'OM est prêt à payer 6,5ME par saison le milieu de terrain néerlandais de 28 ans, lequel touche actuellement la moitié à l'AS Rome. Un argument massue qui peut évidemment atténuer le fait de ne pas jouer la Ligue des champions et de quitter la Ville éternelle où Kevin Strootman a ses repères et où il se sent très bien. Mais si ce salaire arrive à le convaincre de signer à Marseille, alors l'OM aura fait un grand pas. Il faudra alors parler avec la Roma...et là ce sera une autre musique car il semble que 30ME seront nécessaires pour parvenir à une vente du joueur tant attendu par l'Olympique de Marseille. L'ultime semaine du mercato marseillais sera bouillante.