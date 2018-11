OM : L'OM s'est planté au mercato, Dugarry est sans pitié

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Battu par le PSG, Lille ou encore Lyon depuis le début de la saison, Marseille a concédé une nouvelle défaite cuisante lors de la 12e journée, sur la pelouse de Montpellier.

Et forcément après cinq défaites en douze matchs, nombreux sont les consultants à s’interroger sur le mercato estival du club marseillais. Sur l’antenne de RMC Sport, Christophe Dugarry a notamment accusé la direction olympienne d’avoir eu tout-faux durant l’intersaison, en ne recrutant que trois joueurs (Kevin Strootman, Nemanja Radonjic et Duje Caleta-Car). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde 1998 ne mâche pas ses mots…

« On sent qu’ils sont complètement perdus, qu’ils n’ont pas envie, qu’ils sont fatigués, qu’ils n’ont ni le mental ni le physique… rien. Mais l’année dernière, ils sont en surrégime et même avec ça, ils ne sont que quatrièmes. Leur analyse est mauvaise. Le mercato est raté. Tu prends Mitroglou l’année dernière, le mercato n’est pas rectifié cette année. L’année dernière, certains ont peut-être mis les bouchées doubles parce qu’il y avait la Coupe du monde et qu’il fallait se montrer. Mais Amavi était en surrégime, Adil Rami l’était peut-être aussi, Gustavo fait la meilleure saison de sa carrière, Thauvin c’est pareil » a pesté Christophe Dugarry, en total désaccord avec la gestion de Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia durant l’été. Seul le classement final sera en mesure de dire qui s’est planté... et qui avait raison.