OM : L'OM a reçu une aide inattendue pour convaincre Strootman

A la recherche d’un milieu défensif pour combler le départ de Zambo, l’OM a trouvé un accord avec Rome pour le transfert de Kevin Strootman.

Et un ancien de la maison marseillaise a visiblement joué son rôle pour convaincre le Néerlandais de rejoindre le récent finaliste de l’Europa League. En effet, interrogé par L’Equipe, le défenseur Mehdi Benatia a confirmé qu’il avait eu Kevin Strootman au téléphone. Et bien évidemment, l’ex-joueur de la Roma, formé à l’OM, a été très élogieux, mettant notamment en avant Rudi Garcia et le Stade Vélodrome.

« C'est un leader, une force de la nature, très propre techniquement, une sorte de Thiago Motta. C'est un très grand renfort. Il était très aimé par les tifosis. Je l'ai eu au téléphone, on a pas mal parlé du Vélodrome, il adore ce genre d'adversaire. Je lui ai dit ce qui l'attendait et il était ravi. Il y a aussi Rudi, qui le connait par cœur. Rudi sait que c'est un super joueur et Kévin sait que Rudi est un super coach. Il va faire beaucoup, beaucoup de bien au milieu marseillais » a confié un Mehdi Benatia qui a donc fait son maximum pour aider l’OM dans ce dossier. Amusant quand on se rappelle que l’international marocain était lui-même dans le viseur de Rudi Garcia en début de mercato…