OM : L'espoir renait pour ce départ au mercato

Dans : OM, Mercato.

Il n’y aura finalement qu’un seul départ entériné à l’Olympique de Marseille ce jeudi, avec la signature en prêt prolongé de Kostas Mitroglou pour Galatasaray.

Pour le moment, le reste de l’effectif n’a pas bougé et cela vaut surtout pour deux joueurs. Clinton Njié qui n’était finalement pas chaud pour partir et estimait qu’il avait encore ses chances d’avoir du temps de jeu à l’OM avec le renouvellement en attaque. Et Grégory Sertic, qui ne fait plus partie des plans de Rudi Garcia et cherchait une destination en Espagne et aux Etats-Unis. Mais le gong a retenti et le milieu de terrain n’a signé nulle part.

Toutefois, l’espoir n’est pas perdu pour les supporters marseillais puisque l’ancien bordelais, d’origine croate, pourrait découvrir le championnat des vice-champions du monde. France Football affirme ainsi que Grégory Sertic est en contacts avancés avec Hadjuk Split et le Dinamo Zagreb, les deux principaux clubs du pays, alors que le mercato ne se termine que courant février en Croatie. Une aubaine que Sertic pourrait ne pas laisser filer, sans quoi sa fin de saison à l’OM pourrait être très longue.