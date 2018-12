OM : L'anti-Cristiano Ronaldo visé par Marseille, Di Méco dégoupille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

A moins de deux semaines de l’ouverture du mercato hivernal, la rumeur d’une possible signature de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille est revenue dans l’actualité, tout comme cela avait été le cas l’été dernier. Pour ceux qui ont vu le récent documentaire de Canal+ sur Patrick Vieira, il est évident que le divorce est consommé entre l’attaquant italien et l’entraîneur niçois, et qu’un départ en janvier semble inéluctable. Pour Eric Di Meco, la venue de Mario Balotelli à l’OM serait tout sauf une bonne chose.

« De nos jours, on magnifie un peu trop le talent. C’est à dire qu’on passe un peu de trop de choses à un joueur comme Mario Balotelli, et pendant longtemps. Ce mec-là, tu regardes ce qu’il a fait dans sa carrière, et il n’a jamais fait une saison complète au plus haut niveau sans problème. On l’a toujours excusé, lui comme d’autres, je pense à Ben Arfa et à certains joueurs. On les excuses toujours ces mecs-là, mais moi j’ai beaucoup plus de respect pour un mec qui bosse pour rester au plus haut niveau. Cristiano Ronaldo c’est un monstre de travail, il est talentueux mais il bosse, pas Mario Balotelli », a confié, sur RMC, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, remonté contre un Super Mario qu’il ne juge pas digne de porter le maillot de l’OM.