OM : Kamara snobe l'Atlético, il s'engage à Aston Villa

Boubacar Kamara va quitter l'OM dans les prochains jours. Le milieu de terrain a fait son choix et défendra les couleurs d'Aston Villa.

Après 170 matchs disputés sous les couleurs de l'OM, Boubacar Kamara va quitter la cité phocéenne dans les prochaines semaines. En fin de contrat en juin, le jeune Marseillais a pris cette lourde décision pour découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, comme il l'indiquait récemment sur Téléfoot. Le tout était de savoir où rebondirait le joueur de 22 ans. Alors que la presse espagnole faisait état d'un accord bouclé avec l'Atlético Madrid, le futur de Boubacar Kamara va bien plutôt s'écrire du côté de la Premier League. C'est en tout cas ce qu'annonce ces dernières minutes Fabrizio Romano.

Boubacar Kamara to Aston Villa, done deal. Full agreement reached on a five year deal, valid until June 2027. Medical, official signature & club statement pending. 🚨🇫🇷 #AVFC



Steven Gerrard was key to explain the project and get the green light from Kamara on a free transfer. pic.twitter.com/omeF8rCinG