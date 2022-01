OM : Kamara met Mourinho et Longoria à l’amende

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Boubacar Kamara est dans l’optique de quitter Marseille gratuitement à la fin de la saison.

Un départ cet hiver, une prolongation avec Marseille ou un départ cet été par la petite porte sans rapporter un centime à son club formateur, Boubacar Kamara a peut-être tranché. En effet, à en croire les informations du site Il Romanista, le milieu défensif de l’Olympique de Marseille est plus que jamais dans l’optique de quitter le club phocéen à la fin de la saison. Un départ qui ne rapportera pas un euro à Marseille, qui négocie une prolongation de contrat avec l'entourage du joueur depuis plusieurs semaines… en vain. Ciblé par l’AS Roma, qui souhaitait le recruter cet hiver, Boubacar Kamara aurait signifié à ses agents qu’il n’était pas chaud pour rejoindre l’équipe de José Mourinho au mois de janvier

Kamara plus que jamais vers un départ pour 0 €

Et pour cause, Boubacar Kamara n’a pas envie de quitter Marseille cet hiver. Motivé par la saison en cours sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu défensif de l’OM défendra les couleurs de sa ville natale jusqu’au bout et souhaite laisser Marseille en Ligue des Champions. Il est donc hors de question pour lui de quitter l'OM en cours de saison pour des raisons sportives. Mais ce choix s’explique aussi par des considérations financières. En effet, Boubacar Kamara préfère -logiquement- partir libre afin de toucher une belle prime à la signature dans son futur club plutôt que de faire l’objet d’un transfert cet hiver. Le milieu défensif de l’Olympique de Marseille espère qu’en étant libre, il sera sollicité par un cador anglais, la Premier League étant une destination privilégiée du joueur, loin devant la Série A. José Mourinho, qui faisait de Kamara sa priorité devant un joueur tel que Tanguy Ndombele, va donc devoir tourner la page. Sauf revirement improbable de situation, Boubacar Kamara ne fera ni le bonheur de l’OM ni le bonheur de la Roma dans les prochaines semaines au mercato.