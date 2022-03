OM : Kamara et Haaland vont se croiser

L'été prochain, Boubacar Kamara sera libre de tout contrat avec l'OM et il devrait quitter la Canebière. Si de nombreux clubs anglais sont intéressés par le jeune milieu, ils devront composer avec le Borussia Dortmund qui en fait une priorité pour le mercato.

Dans l'univers impitoyable du marché des transferts, les joueurs en fin de contrat font la loi ces derniers temps. L'OM en fait actuellement l'amère expérience avec Boubacar Kamara. Le minot partira vraisemblablement libre cet été de son club de toujours. La vraie question à l'heure actuelle est de savoir vers quelle destination le milieu va t-il s'orienter. Si les clubs anglais sont très actifs dans ce dossier avec des intérêts de Newcastle, Manchester United ou encore West Ham, Kamara plaît aussi ailleurs en Europe. C'est le cas notamment d'un club allemand très habitué aux jeunes pousses.

Le Borussia Dortmund est connu ces dernières années pour aimer dénicher de jeunes pépites dans toute l'Europe. Ousmane Dembélé, Erling Braut Haaland ou encore Jude Bellingham, acheté à 17 ans du côté de Birmingham. Les Borussen comptent bien poursuivre cette politique de recrutement l'été prochain alors que la présente saison n'est pas totalement satisfaisante.

Dortmund have a four-player shortlist for this summer:



- Noussair Mazraoui (right back)

- Nico Schlotterbeck (centre back)

- Boubacar Kamara (defensive mid)

- Niklas Süle (centre back)



(Sport-BILD)