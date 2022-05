OM : Kamara et Aston Villa, la montagne d'or explique tout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Boubacar Kamara poursuivra sa carrière à Aston Villa. Un choix qui continue de surprendre du côté des fans de l'OM.

L'OM a récemment perdu Boubacar Kamara, parti libre de tout contrat du côté d'Aston Villa. Le milieu de terrain s'est engagé avec les Villans pour cinq saisons, convaincu par le projet vendu par Steven Gerrard. Le choix de Boubacar Kamara reste cependant difficile à comprendre, lui qui a préféré signer chez le dernier 14ème de Premier League plutôt que de rejoindre l'Atlético Madrid ou même de continuer à l'OM en disputant la Ligue des champions avec son club formateur. Mais à y regarder de plus près, les raisons qui ont poussé Kamara à filer à Aston Villa peuvent se comprendre, notamment au vu de son nouveau salaire en Angleterre.

Kamara passe dans un autre monde à Aston Villa

🇫🇷-🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Infos #mercato :



💰✍️ 60M de £ sur 5 ans! C'est le contrat pharaonique qu'a signé Boubacar #Kamara à #AstonVilla, prime à la signature incluse. Alors qu'il gagnait 250K EUR brut par mois à l'#OM, le milieu 🇫🇷 devrait aussi percevoir plus du double mensuellement à l'#AVFC. pic.twitter.com/NYHSaHGX3g — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 27, 2022

A l'OM, Boubacar Kamara était dans un cocon. Formé au club, il a peu à peu gravi les échelons jusqu'à devenir un titulaire indiscutable du dispositif de Jorge Sampaoli, jouant au total 170 matchs avec le club phocéen. Mais les sirènes de l'étranger l'ont fait craquer. Et donc la proposition d'Aston Villa. En plus du projet sportif et de la perspective de jouer dans l'un des meilleurs championnats du monde, Kamara va également pouvoir toucher le pactole. C'est en tout cas ce que nous indique le journaliste Sacha Tavolieri. Ce dernier annonce au travers d'un tweet que Kamara touchera à Aston Villa 70 millions d'euros sur les cinq années de contrat qui le lient au club anglais. Un montant astronomique bien loin des 250 000 euros brut mensuels qu'il touchait du côté de l'Olympique de Marseille. A lui désormais de se montrer à la hauteur de son nouveau statut et de continuer à évoluer à un niveau suffisant pour toujours figurer en équipe de France. Une équipe de France qu'il va découvrir prochainement. Les Bleus ont quatre rencontres de Ligue des Nations à disputer en juin (face au Danemark, à la Croatie, l'Autriche et encore la Croatie). Un enchainement de matchs qui devrait permettre à Kamara d'obtenir le statut de joueur international...