OM : Juninho s'est planté sur Guendouzi, l'OL peut pleurer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans l’ombre des brillants Harit et Sanchez mercredi soir, Mattéo Guendouzi a réalisé une prestation taille patron avec l’OM contre le Sporting.

Buteur sur penalty en première mi-temps, Mattéo Guendouzi a livré une performance de taille face au Sporting Portugal, mercredi soir lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. De nouveau utilisé par Igor Tudor dans une position de meneur de jeu, en soutien d’Alexis Sanchez et au côté d’Amine Harit, l’international français a brillé dans tous les compartiments du jeu. Au pressing, dans la première relance ainsi que dans les projections vers l’avant, Mattéo Guendouzi a montré l’exemple et s’impose plus que jamais comme un élément incontournable de l’Olympique de Marseille à quelques jours du Classique face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Sur les ondes de RMC, l’ex-directeur sportif lyonnais Juninho a tiré son chapeau à Mattéo Guendouzi, qu’il ne pensait pas aussi fort que cela de son propre aveu. La preuve, il n'avait pas spécialement insisté pour le prendre quand le milieu de terrain était dans le viseur de l'OL il y a quelques années de cela.

Juninho épaté par Guendouzi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

« C’est très bien ce qu’a réussi à faire Marseille de battre deux fois le Sporting après avoir perdu ses deux premiers matchs. L’OM a montré que c’était une équipe bien équilibrée. J’aime bien la défense de cette équipe avec Mbemba et Balerdi qui jouent et montent un peu plus, cela donne à l’équipe plus d’ambition pour jouer dans le camp adverse. L’OM a montré un beau visage. Honnêtement, Guendouzi est plus fort que je ne le pensais. J'avais discuté de lui quand j'étais à l'OL, il était à Arsenal, j'avais des doutes, mais il perd très peu de ballons. De surface à surface il effectue un travail formidable. Il travaille sans le ballon il donne l’exemple. J’avais des doutes, mais il perd très peu de ballons. C’est un joueur important » a analysé Juninho, étonné par les prestations XXL de Mattéo Guendouzi en Ligue des Champions sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Une forme étincelante à confirmer contre le PSG mais surtout face à Francfort et Tottenham sur la scène européenne pour Guendouzi afin de guider les Olympiens vers une qualification en 8es de finale de la compétition.