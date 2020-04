OM : Julien Cazarre chambre Marseille et déclenche un ouragan

Dans : OM.

Chroniqueur pour RMC et supporter assumé du PSG, Julien Cazarre se fait régulièrement remarquer pour ses blagues potaches sur Jean-Michel Aulas… ou sur l’OM.

Et pourtant, l’humoriste sportif était l’invité du « Talk Show » de l’émission du Phocéen en début de semaine. Un choix d’invité particulièrement étonnant, mais courageux, de la part du média quand on connaît le désamour assumé à 100 % de Julien Cazarre pour l’Olympique de Marseille. Un désamour si assumé que pour ce talk en visio-conférence, l’animateur avait arboré un tee-shirt « La Bonne Mère ? I’m fucking ». La blague de trop pour les supporters marseillais, lesquels ont véritablement disjoncté sur les réseaux sociaux en critiquant notamment le choix du Phocéen d’inviter Julien Cazarre dans une émission de débat sur l’OM.

« Comment un média qui se réclame "proche de l'OM" comme @lephoceen peut inviter une personne qui arbore un t shirt insultant l'OM et la Bonne Mère ? Il s'agit de Julien Cazarre qui est réputé pour être anti Marseillais. Arborer un t-shirt aussi grossier est une honte », « A partir du moment où vous invitez Cazarre dans votre émission ce n’est pas pour le bien de l’OM, donc si c’est pas pour le buzz explique nous c’est pourquoi ? », « Cazarre est un immense beauf. Sincèrement les gens qui le trouvent drôle faut m'unfollow vite », « Désolé poto, mais soit tu as des valeurs et tu les respectes, ou soit alors tu écartes les cuisses pour de l'audimat. Qu'est-ce qu'il connaît de l'OM Cazarre ? Dégun poto, il est juste là pour divertir les parisiens en manque de fou rire » ou encore « Déception Le Phocéen avec Cazarre qui arbore un t-shirt insultant La Bonne Mère et l’OM! Unfollow direct ciao ! » pouvait-on lire sur les réseaux sociaux, sans compter le nombre de messages très insultants à l’égard de Julien Cazarre et du média concerné. Un véritable ouragan qui démontre que, même en temps de confinement, la rivalité OM-PSG est toujours très vivace, et l'humour et les blagues potaches ne passent pas. Dommage, le chambrage étant un moyen de rigoler en des moments où l'humeur n'est pas badine.