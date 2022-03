OM : Jorge Sampaoli surpasse maintenant Bielsa et Deschamps

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Deuxième de Ligue 1 avec l'OM, Jorge Sampaoli a des résultats sérieux depuis son arrivée malgré quelques critiques sur ses choix. Un bilan renforcé par des chiffres qui le placent même devant ses glorieux prédécesseurs.

Un peu plus d'un an après son arrivée à Marseille, Jorge Sampaoli a remis l'OM en haut de la hiérarchie nationale. Deuxième de Ligue 1 derrière l'intouchable PSG, le club olympien est bien parti pour finir sur le podium et retrouver la ligue des champions. Toutefois, son bilan n'est pas forcément parfait en témoigne la tension connue par l'OM ces dernières semaines. Conflit avec Arkadiusz Milik, choix contestables et trop changeants, Jorge Sampaoli s'était même mis à dos une partie du public marseillais qui en était à réclamer sa tête. Certains en arrivent même à nuancer la réussite de l'Argentin, deuxième dans une Ligue 1 où les équipes du haut de tableau avancent au ralenti.

Les chiffres placent Sampaoli devant Bielsa et Deschamps

Jorge Sampaoli n'est pas le premier entraîneur de l'OM à avoir une relation avec les supporters totalement indépendante des résultats. Quelques années avant lui, Marcelo Bielsa était adoré par les supporters marseillais malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à amener le club sur le podium en fin de saison. Son jeu était certes séduisant mais il avait bénéficié d'une grande clémence de la part des fidèles du club, y compris quand il avait subitement démissionné en août 2015. Certains le préfèrent toujours à Sampaoli par exemple mais un chiffre devrait redonner du crédit à ce dernier.

📊 Avec 𝟓𝟏,𝟗% 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞𝐬 depuis son arrivée sur le banc de l’OM, 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 est le coach olympien qui a le plus grand taux de succès au 21ème siècle, devant Marcelo Bielsa et Didier Deschamps ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/79oFpLXXH1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 23, 2022

En effet, comme le publie le club lui-même, les statistiques de Jorge Sampaoli sont bonnes. Depuis son arrivée en février 2021 à l'OM, l'Argentin a remporté 51,9% de victoires. Un chiffre qui le met au premier rang des techniciens olympiens sur ce début de siècle devant Bielsa mais aussi Didier Deschamps pourtant champion de France en 2010 ou encore le Belge Eric Gerets. Malgré son style peu académique, Jorge Sampaoli a bien fait ses preuves à l'OM.