OM ‍: Jonathan Rowe vendu à second couteau italien ‍?

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Les récentes rumeurs évoquant un intérêt de l'Olympique de Marseille pour le recrutement d'un nouvel ailier ont jeté un flou sur l'avenir de Jonathan Rowe. Un club de Serie A pourrait bien en profiter.

L'Olympique de Marseille a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. En cause, son intérêt soudain pour le recrutement d'un nouvel attaquant capable d'évoluer sur les ailes. Successivement, deux rumeurs ont émergé, l'une faisant évoquant la possible signature d'Edon Zhegrova en provenance du LOSC, l'autre expliquant que Medhi Benatia appréciait particulièrement le profil d'Amine Adli. Autant d'informations qui ont de suite jeté un flou sur l'avenir de Jonathan Rowe - par déduction, étant donné que la direction marseillaise n'a pas l'intention de se séparer de Mason Greenwood cet été. Conscient que sa situation sportive est très incertaine, le club italien de Bologne est prêt à tenter sa chance pour recruter l'ailier britannique.

Jonathan Rowe, direction l'Italie ?

TuttoMercatoWeb indique en effet que Jonathan Rowe fait partie de la short-list des dirigeants du Bologne FC pour remplacer Dan Ndoye, vendu 42 millions d'euros à Nottingham Forest. La piste prioritaire des Italiens est Bryan Gil, mais la complexité de son cas du fait de ses pépins physiques les pousse à réfléchir à d'autres options, dont celle menant à l'ailier offensif marseillais. Le média transalpin rappelle toutefois que la piste Jonathan Rowe serait plus coûteuse que celle menant à l'attaquant espagnol. Il n'est d'ailleurs pas seul sur la liste puisqu'une autre option des Bolonais est Wesley, brésilien qui évolue à Al-Nassr.

En tout cas, la bonne préparation réalisée par Jonathan Rowe lui permet d'attiser des convoitises intéressantes. La présence d'Igor Paixao dans l'effectif ainsi qu'une éventuelle arrivée d'un nouvel ailier pourraient bien le forcer à aller chercher du temps de jeu ailleurs, alors qu'à l'OM les portes risquent d'être difficiles à ouvrir la saison prochaine. Néanmoins, un tel transfert irriterait les supporters, qui estime qu'il faut donner sa chance à l'ancien de Norwich après une première saison timorée, mais une préparation encourageante et une grosse marge de progression.