OM : Ils sont de Paris et menacent le PSG !

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Originaires de la région parisienne, cinq joueurs de l’Olympique de Marseille vivront un moment particulier contre le Paris Saint-Germain dimanche. D’après le Marseillais Valentin Rongier, ce paramètre représente un avantage pour le club phocéen.

Bien évidemment, il n’est pas question de remettre en cause leur implication. Mais dans l’effectif de l’Olympique de Marseille, pas moins de cinq joueurs vont vivre un moment tout particulier face au Paris Saint-Germain dimanche soir. On parle de William Saliba, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye, Amine Harit et Cédric Bakambu, tous originaires de la région parisienne. Un petit handicap pour le club phocéen et les éléments concernés ? Pas du tout, répond leur coéquipier Valentin Rongier. Au contraire, le milieu de terrain y voit un avantage.

Motivés à 200% pour battre le PSG

« Il faudra leur poser la question. Je pense qu’on est tous motivés à 200% pour ce match, et comme pour tous les autres matchs, parce que ce sera trois points à prendre comme un autre match de championnat. Je pense que c’est justement parce qu’ils viennent de la région parisienne qu’ils ne veulent pas qu’on puisse penser qu’ils ont dans un coin de leur tête le PSG. Ils veulent montrer encore plus que les autres qu’ils sont Marseillais et fiers d’être Marseillais », a expliqué l’ancien joueur du FC Nantes, en pensant notamment à Mattéo Guendouzi.

En effet, le milieu prêté avec option d’achat par Arsenal a passé quelques années en pré-formation au Paris Saint-Germain. Mais tient à préciser qu’il n’est absolument pas attaché au club de la capitale. « Difficile de signer à l’OM ? Déjà j’ai été pré-formé au PSG, j’ai joué de 6 ans à 14 ans et après j’ai fait ma formation à Lorient. Ce sont deux choses qui sont différentes, a souligné l’international français. J’ai joué là-bas quand j’étais jeune car c’était le club de ma ville. Donc non ça n’a pas été difficile du tout, je suis très heureux d’être aujourd’hui avec l’OM, qui est le plus grand club français. » Aucun doute, Mattéo Guendouzi et les autres seront bien 100% Marseillais lors du Classique.