OM : Il refuse Marseille, premier accroc Tudor-Longoria

L'OM espère conclure quelques dossiers au plus vite sur le marché des transferts. Alors que l'on pensait son arrivée bouclée, Darko Lazovic est encore loin de poser ses valises dans le sud de la France alors qu'Igor Tudor comptait sur lui.

La direction phocéenne s'active en coulisses depuis quelques semaines sur le marché des transferts. Mais les fans ne cachent pas leur inquiétude. La récente arrivée au club d'Igor Tudor ne fait pas du tout l'unanimité, tout comme les recrues qui ont débarqué. L'OM a besoin de renforts de qualité afin de pouvoir jouer sa chances sur tous les tableaux la saison prochaine. Le mercato est encore long pour les Olympiens mais certains dossiers trainent en longueur, que ce soit du côté des arrivées ou des départs. Ces derniers jours, la presse mercato parlait d'un transfert imminent pour Darko Lazovic, qui évolue du côté de l'Hellas Vérone, ancien club d'Igor Tudor. Alors que tout semblait bouclé, le Serbe de 31 ans aurait fait machine arrière.

🔴 Lazovic 🇷🇸 et sa famille ne veulent pas quitter Vérone 🇮🇹 !



Le staff technique n'était pas non plus d'accord sur la contrepartie offerte par l'OM avec Strootman.#TeamOM | #MercatOM



(hellaslive) pic.twitter.com/7ymPui40sw