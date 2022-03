OM : Il marque un but et s'en va en prison

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, lors d'OM-Nice, un supporter marseillais est entré sur la pelouse du Vélodrome pour envoyer le ballon au fond des buts niçois. Sorti du terrain par les stadiers, il risquait une sanction pour ce geste anodin. Le parquet de Marseille n'a pas été tendre avec lui.

Dimanche soir, le choc entre l'OM et Nice au stade Vélodrome a vu quatre buts être inscrits au cours de la soirée. Arkadiusz Milik a converti un penalty pour l'OM avant que Cédric Bakambu puis Mario Lemina mettent aussi leur nom au tableau d'affichage pour le succès 2-1 des Phocéens. Le quatrième but n'a pas été comptabilisé et pour cause c'est un supporter qui l'a inscrit. Le jeune homme de 21 ans, décrit par le journal la Provence comme un façadier turc, est entré sur la pelouse pour mettre le ballon au fond des filets de Walter Benitez devant un Vélodrome aux anges qui l'a acclamé.

Pour son but, le supporter de l'OM récolte six mois de prison

Par contre, cela a moins fait sourire les stadiers qui l'ont viré du terrain manu militari malgré la bronca du stade. La plaisanterie n'a pas fait rire non plus la justice. Ce mardi, elle a condamné le jeune homme à une peine de six mois de prison ferme pour cette intrusion, il est également interdit de stade pour les trois prochaines années. La condamnation était en réalité de trois mois de prison à laquelle s'ajoute la révocation partielle à hauteur de trois mois d’une précédente condamnation à six mois de prison avec sursis prononcée en novembre 2021.

Le prévenu avait plaidé coupable immédiatement. Toutefois, cette mesure peut sembler sévère notamment pour son avocat Me Pascal Luongo qui pointe la «relative sévérité de la peine proposée par le parquet pour ce qui n’était qu’un acte bon enfant, un coup de folie comme il l’a lui-même reconnu devant le procureur ». La présidente du tribunal avait elle un autre avis. « Quand on va voir un match, on reste à sa place, on ne va pas sur la pelouse, c'est une infraction », a t-elle indiqué au jeune homme. Son avocat a déclaré vouloir convertir cette peine en heures de travail d'intérêt général ou en amendes. Le prévenu a indiqué que c'était la première fois qu'il allait au stade, une première qu'il ne devrait pas oublier de sitôt.