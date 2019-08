OM : Il hurle au scandale si Marseille craque au mercato !

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

André Villas-Boas a été très clair dimanche, le budget de l'Olympique de Marseille est ce qu'il est, et pour ce mercato le club phocéen ne pourra pas s'offrir un ou des renforts si dans le même temps des joueurs partent d'ici le 2 septembre. Et ces derniers jours, c'est le nom de Luiz Gustavo qui est annoncé dans la colonne des départs, tandis que Valentin Rongier est lui cité comme le renfort tant attendu par l'OM. Pour Jonatan MacHardy, si cette double opération se fait, alors il y a de quoi crier au scandale.

Sur RMC, le consultant a fait part de sa stupéfaction et de son agacement face à cette possible solution. « Pour remplacer Luiz Gustavo, dans quel monde tu prends Valentin Rongier ? Dans quel monde, Valentin Rongier, c’est le même poste que Luiz Gustavo ? Dans quel monde, Valentin Rongier, c’est une sentinelle ? Dans quel monde, Valentin Rongier, ce n’est pas le même profil que Morgan Sanson et Maxime Lopez ? Très bien, Gustavo va partir et Zubizarreta va avoir son petit jouet, son petit caprice de gamin », s'est emporté Jonatan MacHardy. Les conseilleurs n'étant pas les payeurs, l'Olympique de Marseille peut toutefois tenter ce pari, Luiz Gustavo n'ayant pas réellement été à son son meilleur niveau depuis pas mal de temps.