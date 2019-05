OM : Il était anti-Marseille et maintenant, il rêve d’y signer au mercato

Dans : OM, RCSA, Mercato.

Malgré sa prolongation jusqu’en 2021 en janvier dernier, Kenny Lala ne devrait pas rester à Strasbourg cet été.

Le latéral droit de 27 ans aura sûrement l’opportunité de rejoindre une formation plus ambitieuse, lui qui ne manque pas de sollicitations depuis le mercato hivernal. Parmi ses admirateurs, on parle notamment de l’Olympique de Marseille. Il y a quelques années, le natif de Villepinte en région parisienne n’aurait même pas étudié une proposition marseillaise. Mais avec le temps, cet ancien supporter du Paris Saint-Germain a changé de perception sur le club phocéen.

« Quand j’étais petit, il y avait ceux qui étaient pour Paris et ceux qui étaient pour Marseille. Et moi, je disais : "Je ne pourrais jamais être pour l’OM" (rires). Après, quand tu deviens footballeur, tu vois les choses autrement, a raconté le Strasbourgeois au magazine Onze Mondial. Ça me fait plaisir d’entendre que l’OM s’intéresse à moi. C’est un grand club quand même. C’est là où je me rends compte que le travail paie. Aujourd’hui, je ne peux plus dire des trucs du genre : "Pas Marseille ou pas le Barça". Quand tu connais bien le foot, tu sais que c’est tout de même un club historique qui a parlé de moi. C’est bien… » Autant dire que Lala serait intéressé par une offre de l’OM.