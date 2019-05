OM : Il a été nul mais ne partira pas, Mandanda est cash

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Lors du prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille va considérablement chambouler son effectif.

Pour cela, la direction phocéenne n’aura pas d’autre choix que de se montrer active durant l’été. De nombreux départs sont attendus, et des arrivées sont prévues dans le sens inverse. Sur toutes les lignes, même au poste de gardien ? Possible, surtout que Steve Mandanda sort d’une mauvaise saison sous le maillot de l’OM. Mais alors qu’un concurrent de poids pourrait venir lui faire de l’ombre, le portier de 34 ans, lui, ne va pas se laisser abattre aussi facilement.

« Sur un plan personnel, ça a été difficile du début à la fin. Sur mes onze saisons ici, je pense que c'est la première où je passe complètement à travers. J'ai ce devoir d'exemplarité, et forcément quand on n'est pas performant, c'est plus difficile de prendre la parole. Je suis aussi visé par les supporters. Ce n'est pas simple, les supporters sont exigeants. Il faut être fort mentalement. Dans le foot on oublie vite. Sur cette saison, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour garder ce respect-là. Mais je sais que je peux et que je vais le récupérer. Je n'ai pas envie de laisser cette image. Si la saison prochaine je fais encore la même saison, alors oui je me poserai des questions et je m'interrogerai sur la suite de ma carrière. Je suis un peu revanchard, je ne sais pas ce que comptent faire les dirigeants, mais je ne veux pas partir comme ça », a avoué, sur Canal+, le champion du monde, qui ambitionne donc de redevenir le taulier de l’OM en ramenant son club en Ligue des Champions.