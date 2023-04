OM : Igor Tudor menacé, Riolo vient à son secours

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Deuxième de Ligue 1 à six journées de la fin, l’OM réalise une très bonne saison en Ligue 1, mais les échecs en Coupe de France et en Ligue des Champions sont deux ombres au tableau d’Igor Tudor.

Vainqueur de Lyon dimanche soir au Groupama Stadium (1-2), l’Olympique de Marseille a repris sa deuxième place au classement de L1. La bataille avec Lens sera intense jusqu’à la fin du championnat, les Sang et Or n’ayant qu’un point de retard sur l’OM alors que les deux équipes s’affrontent dans deux semaines. En Ligue 1, le parcours de Marseille est plutôt remarquable et cela est à mettre au crédit de l’entraîneur Igor Tudor.

Daniel Riolo vole au secours d'Igor Tudor

En revanche, les détracteurs du technicien croate n’oublient pas les échecs en Ligue des Champions et en Coupe de France avec une élimination face à Annecy au stade des quarts de finale. Il n’est pourtant pas très sérieux de critiquer Igor Tudor selon Daniel Riolo, fervent défenseur de l’ex-entraîneur du Hellas Vérone. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a volé au secours du coach de l’OM, estimant que les critiques sont très sévères alors que ces deux mauvais résultats ne lui sont pas totalement imputables.

« Il y a deux équipes qui sont attractives dans notre Ligue 1, c’est Lens et Marseille. Ce sont eux qui offrent le plus de spectacle, qui proposent une équipe généreuse et qui va de l’avant, on n’en a pas mille en Ligue 1… Je ne tomberai pas dans la comparaison entre Lens et l’OM car j’aime autant Lens que l’OM. Ce sont deux équipes très proches. Que reproche-t-on à Tudor ? La coupe d’Europe… mais les autres équipes françaises ont été ridicules ! Nice, Rennes, Monaco ridicules, le PSG c'est une catégorie à part. L’OM en coupe d’Europe n’a jamais été ridicule. Tottenham, ça se joue à la tête de Kolasinac à deux mètres du but » analyse Daniel Riolo, avant de poursuivre.

L'OM et Tudor font vibrer Daniel Riolo

« Marseille n’a pas fait pire que les autres clubs français en coupe d’Europe. L’OM en Ligue des Champions, ça casse, car ils n’ont pas le niveau de joueurs des autres équipes mais ce n’est pas la faute de Tudor ! Quand ils se retrouvent contre Francfort, le Sporting et Tottenham, ils affichent un niveau de jeu prometteur pour une équipe qui revient en Ligue des Champions avec beaucoup de changements. Je serais plus sévère l’an prochain si avec le même coach et en améliorant l’équipe, ils terminent encore quatrième de leur groupe » estime le journaliste de l’After Foot sur RMC. Il reste six matchs à Igor Tudor pour donner raison à Daniel Riolo. En cas de qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les échecs de l’OM sur la scène européenne et le fiasco contre Annecy seront sans doute pardonnés.