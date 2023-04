OM : Igor Tudor perd la tête, ce choix hasardeux le prouve

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM patine en championnat, avec deux matchs nuls consécutifs, et les choix d’Igor Tudor sont de plus en plus contestés.

Deuxième de Ligue 1 il y a encore deux semaines, l’Olympique de Marseille est dans une mauvaise passe. Accrochée par Montpellier (1-1) puis à Lorient (0-0), l’équipe d’Igor Tudor a perdu sa place de dauphin du PSG au profit de Lens. Les joueurs semblent très fatigués et les choix de l’entraîneur croate de l’OM sont de plus en plus contestés. Sa gestion de Vitinha est critiquée par les supporters, qui ne comprennent pas non plus pourquoi Chancel Mbemba est remplaçant depuis deux matchs.

Le mystère Mbemba fragilise Tudor à l'OM

Contre le MHSC, le Congolais revenait tout juste de sélection, ce qui pouvait expliquer sa présence sur le banc. Mais neuf jours de repos plus tard, face à Lorient, l’ex-défenseur du FC Porto n’était toujours pas titulaire. Un incroyable mystère quand on sait que Mbemba est de loin le défenseur le plus fiable de l’OM cette saison et au-delà de cela, un des trois meilleurs Marseillais de la saison avec Alexis Sanchez et Pau Lopez.

Dans son édition du jour, La Provence fait un zoom sur ce cas épineux. « Certains ont avancé un pépin physique en guise d’explication puisque Mbemba porte un strapping à la cuisse, mais cela ne semble pas être le cas » a enquêté La Provence, pour qui une éventuelle gêne physique n’explique pas la brutale mise sur le banc de Chancel Mbemba. « C’est le foot » répond-on dans l’entourage d’Igor Tudor.

Mbemba brutalement remplaçant, un choix incompréhensible

Reste que cette décision est purement incompréhensible pour les supporters et pour les observateurs, à l’instar de Claude le Roy, ancien sélectionneur de Mbemba avec le Congo. « Je le trouve toujours très costaud, et nettement supérieur à d’autres, sans faire de comparaison… Sur ce que j’ai vu à Lorient, ce n’était pas terrible » juge l’ancien sélectionneur du Congo, qui à l’image des supporters de l’OM, ne doit pas comprendre comment un joueur comme Leonardo Balerdi peut par exemple être préféré à Chancel Mbemba à l’Olympique de Marseille. Igor Tudor a certainement ses explications, mais elles restent pour le moment mystérieuses.